28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Şükrü Altay: "Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum"

Türk boksör Şükrü Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Almanya Altın Kemerimi hediye verdim. Bu sefer Türkiye şampiyonluk kemerimi kendisine hediye etmek istiyorum. Türkiye'ye 3 kemer getirdim. Ben Avrupa'da, Almanya'da Türkiye'yi temsil ediyorum. Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum" dedi.

calendar 28 Ocak 2026 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Şükrü Altay: 'Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerinin sahibi 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen organizasyonda Arnavut rakibi Albi Sorra'yı mağlup ederek ünvanlarını korudu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 21 maçtan 17'sini nakavtla alan 40 yaşındaki Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Seydikemer'de yapılan müsabakada büyük bir zafere imza attı. WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Orta Doğu Greyta kemerleri için çıktığı zorlu karşılaşmada Arnavut rakibi Albi Sorra'yı mağlup eden Şükrü Altay, ünvanlarını koruma başarısı gösterdi.

Ünvanını koruduğu için mutlu olduğunu belirten Altay, "Benim için çok güzel geçti. Yeni bir şehir gösterdik, Seydikemer. Sağ olsunlar kaymakam ve başkanlar yardımcı oldular. 3 kemere çıktık. WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Orta Doğu Greyta. Ünvanlarımızı koruduk" diye konuştu.

'TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRIYORDUM'


Daha önce Almanya'da kazandığı Altın Kemer'ini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiğini söyleyen Şükrü Altay, bu kez Türkiye şampiyonluk kemerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmek istediğini dile getirdi. Altay, "Bu duygu çok güzel bir şeydi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Almanya Altın Kemerimi hediye verdim. Bu sefer Türkiye şampiyonluk kemerimi kendisine hediye etmek istiyorum. Türkiye için yaptım ben bu kemeri. Türkiye'ye 3 kemer getirdim. Ben Avrupa'da, Almanya'da Türkiye'yi temsil ediyorum. Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum. Şimdi de Fethiyeli oldum. Fethiye'de kalacağım. Orada Allah'ın izniyle spor dalımı gençlere öğreteceğim" ifadelerini kullandı.

'BOKS ÇOK GÜZEL BİR SPOR'

Gençlerin sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutulabileceğine dikkat çeken Şükrü Altay, "Çocukları tek bir konuyla kötü alışkanlıklardan uzak tutabilirsin. Onları spora yönlendirmen lazım. Çoğu kişinin maddi durumu iyi değil. Onlara ücretsiz kurslar yapacaksın. Çoğu kişi boksu bilmiyor. Onları çekeceksin. Sporu göstereceksin, tattıracaksın. Hemen vur, kır değil. Boks çok güzel bir spor. Kızlar için gençler için, kendilerini korumaları için öğreteceksin. Derler ya 'Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.' Sporcularla zaman geçirirsen sporcu olursun. Gençler spora kendilerini verseler çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN GENÇLERE SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUM'

Uzun yıllar Almanya'da yaşadığını ancak şimdi Fethiye'ye yerleştiğini ifade eden Altay, "Fethiye'de dövüş kulübü açmak istiyorum. Tüm spor dallarının olduğu dövüş kulübü olacak. Bütün gençlere sahip çıkmak istiyorum. Gençler, her spor dalını denesinler. Bütün spor dalları bir yerde olacak. Boksu beğenmezse kick boksa geçer. Onu da beğenmezse karateye geçer. Onu beğenmezse güreşe geçer. Böyle bir sistem getirmek istiyorum. 1 çatı altında 5 spor dalı. Gençleri oraya çekmek istiyorum. Bu konuda Türkiye'den destek bekliyorum. Sağ olsunlar Türkiye hep arkamdaydı" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONUNU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yaz aylarında yeni bir organizasyonda boy göstereceğini söyleyen Altay, "Seydikemer'de 5, 6 ay sonra güzel bir organizasyon yapmak istiyoruz. Kaymakam ve başkanla beraber. Bu yaz, belki dünyanın değil ama Türkiye'nin en büyük organizasyonunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
