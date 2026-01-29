28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynandı ve son puan durumu belli oldu.

calendar 29 Ocak 2026 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 01:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 8'inci ve son hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlandı.

Heyecan, 30 Ocak Cuma günü TSİ 14.00'te çekilecek kuraların ardından 17/18 - 24/25 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off maçları heyecanıyla devam edecek.

İşte son hafta sonuçları:


M. City 2-0 Galatasaray
Liverpool 6-0 Qarabağ
Ajax 1-2 Olympiakos
Arsenal 3-2 Kairat
Ath. Bilbao 2-3 Sporting CP
Atl. Madrid 1-2 Bodo/Glimt
Barcelona 4-1 Kopenhag
Leverkusen 3-0 Villarreal
Benfica 4-2 Real Madrid
Club Brugge 3-0 Marsilya
Dortmund 0-2 Inter
Eintracht 0-2 Tottenham
Monaco 0-0 Juventus
Napoli 2-3 Chelsea
Pafos 4-1 Slavia Prag
PSG 1-1 Newcastle
PSV 1-2 Bayern Münih
Union SG 1-0 Atalanta

PUAN DURUMU


1. Arsenal: 24 Puan
2. Bayern Münih: 21 Puan
3. Liverpool: 18 Puan
4. Tottenham: 17 Puan
5. Barcelona: 16 Puan
6. Chelsea: 16 Puan
7. Sporting: 16 Puan
8. Man City: 16 Puan
--------------
9. Real Madrid: 15 Puan
10. Inter: 15 Puan
11. PSG: 14 Puan
12. Newcastle: 14 Puan
13. Juventus: 13 Puan
14. Atl. Madrid: 13 Puan
15. Atalanta: 13 Puan
16. Leverkusen: 12 Puan
17. Dortmund: 11 Puan
18. Olympiakos: 11 Puan
19. Club Brugge: 10 Puan
20. Galatasaray: 10 Puan
21. Monaco: 10 Puan
22. Qarabağ: 10 Puan
23. Bodo/Glimt: 9 Puan
24. Benfica: 9 Puan
------------
25. Marsilya: 9 Puan
26. Pafos: 9 Puan
27. USG: 9 Puan
28. PSV: 8 Puan
29. A. Bilbao: 8 Puan
30. Napoli: 8 Puan
31. Kopenhag: 8 Puan
32. Ajax: 6 Puan
33. Frankfurt: 4 Puan
34. Slavia Prag: 3 Puan
35. Villarreal: 1 Puan
36. Kairat: 1 Puan







