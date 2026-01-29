28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Ocak 2026 01:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda konuştu.

İLKAY VE SANE

Manchester City'den iki eski takım arkadaşı Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile karşılaşmasını değerlendiren Portekizli yıldız, "Onlar benim için kardeş gibiler çünkü birlikte yaşadığımız anılar gerçekten çok özeldi. Onları görmek her zaman çok güzel. Onları burada, evimizde görmek çok güzel. Ayrılmış olsalar da burası onların evi ve umarım onlar da böyle hissetmiştir." diye konuştu.

Bernardo Silva, TivibuSpor'a yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye transfer sorusuna yanıt verdi.

TÜRKİYE'YE TRANSFER


Silva, "Maçın Manchester'da oynanması seni şanslı hissettirdi mi?" sorusunun ardından, "İstanbul'da atmosferin gerçekten zorlu olduğunu duydum. Galatasaray, İstanbul'da yenmesi çok zor bir takım. Evimizde oynamamız iyiydi." yanıtını verdi.

31 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem. Ama şu anda öyle düşünmüyorum." cevabını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.