Osimhen'den transfer yorumu

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Manchester City maçının ardından NOW'a açıklamalarda bulundu.
Osimhen, "Fiziksel olarak daha iyi oluyorum. Juventus - Atletico Madrid arasından birini tercih etme durumumuz yok. Buraları sürekli oynayacağız. Daha iyi olacağız." dedi.
Nijeryalı futbolcu, kulübün yeni transferleri Noa Lang ve Yaser Asprilla için, "Kulüp transfer konusunda çalışıyor. 2 tane çok iyi oyuncu transfer ettik." yorumunda bulundu.
Osimhen, son olarak, "Juventus da Atletico Madrid de çok iyi bir takım. Kim gelirse gelsin, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
