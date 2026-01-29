28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Osimhen'den transfer yorumu

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Manchester City maçının ardından konuştu.

calendar 29 Ocak 2026 02:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen'den transfer yorumu
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Manchester City maçının ardından NOW'a açıklamalarda bulundu.

Osimhen, "Fiziksel olarak daha iyi oluyorum. Juventus - Atletico Madrid arasından birini tercih etme durumumuz yok. Buraları sürekli oynayacağız. Daha iyi olacağız." dedi.

Nijeryalı futbolcu, kulübün yeni transferleri Noa Lang ve Yaser Asprilla için, "Kulüp transfer konusunda çalışıyor. 2 tane çok iyi oyuncu transfer ettik." yorumunda bulundu.

Osimhen, son olarak, "Juventus da Atletico Madrid de çok iyi bir takım. Kim gelirse gelsin, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
