Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlılar, Adalı'nın perşembe günü basın toplantısında açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Serdal Adalı'nın basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Özellikle transfer konusunda eleştirilen Serdal Adalı'nın bu konuda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
