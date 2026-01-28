28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Evan Mobley, sol baldır sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta yok

Cleveland Cavaliers forveti Evan Mobley, sol baldırında yaşadığı gerilme nedeniyle bu sezon ikinci kez sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kalacak.

calendar 28 Ocak 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Evan Mobley, sol baldır sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta yok
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mobley'nin 1 ila 3 hafta arasında forma giyememesi bekleniyor.

Ligin son Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olan Mobley, sakatlığı pazartesi gecesi Orlando Magic karşısında alınan 114-98'lik galibiyet sırasında yaşadı. Maçın ardından baldırında sertlik hisseden yıldız oyuncunun salı günü çekilen MR'ında gerilme tespit edildi.


Mobley, Aralık ayında da baldırında birinci derece zorlanma nedeniyle beş maç kaçırmıştı. Beşinci sezonunu geçiren 2.13 boyundaki forvet, bu sezon çıktığı 40 maçta 17.9 sayı ve 8.8 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.

Cleveland Cavaliers, LeBron James'li Los Angeles Lakers ile oynayacağı çarşamba gecesi maçına, sezonun ikinci dört maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Cavaliers, 28-20'lik derecesiyle sezonun en iyi noktasında, %50 galibiyet oranının sekiz maç üzerinde bulunuyor. Lakers maçının ardından Cleveland, sezonun en uzun beş maçlık deplasman turuna çıkacak.

Mobley, Orlando karşılaşmasında kariyerinin 500. blokunu yaparak bu kilometre taşına ulaşan en genç Cavaliers oyuncusu oldu. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon maç başına 2.0 blok ortalamasıyla NBA'de blok sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

