Cleveland Cavaliers forveti Evan Mobley, sol baldırında yaşadığı gerilme nedeniyle bu sezon ikinci kez sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kalacak.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mobley'nin 1 ila 3 hafta arasında forma giyememesi bekleniyor.Ligin son Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olan Mobley, sakatlığı pazartesi gecesi Orlando Magic karşısında alınan 114-98'lik galibiyet sırasında yaşadı. Maçın ardından baldırında sertlik hisseden yıldız oyuncunun salı günü çekilen MR'ında gerilme tespit edildi.Mobley, Aralık ayında da baldırında birinci derece zorlanma nedeniyle beş maç kaçırmıştı. Beşinci sezonunu geçiren 2.13 boyundaki forvet, bu sezon çıktığı 40 maçta 17.9 sayı ve 8.8 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.Cleveland Cavaliers, LeBron James'li Los Angeles Lakers ile oynayacağı çarşamba gecesi maçına, sezonun ikinci dört maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Cavaliers, 28-20'lik derecesiyle sezonun en iyi noktasında, %50 galibiyet oranının sekiz maç üzerinde bulunuyor. Lakers maçının ardından Cleveland, sezonun en uzun beş maçlık deplasman turuna çıkacak.Mobley, Orlando karşılaşmasında kariyerinin 500. blokunu yaparak bu kilometre taşına ulaşan en genç Cavaliers oyuncusu oldu. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon maç başına 2.0 blok ortalamasıyla NBA'de blok sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.