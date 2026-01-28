28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Fenerbahçe'de Edson Alvarez sorunu!

Kariyerinde 10 yılda sadece 11 maç kaçıran Edson Alvarez, Fenerbahçe formasıyla 5 ayda tam 14 maçta oynayamadı. Bu tablo, camiada "Alvarez krizi" yorumlarını beraberinde getirdi.

28 Ocak 2026 11:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Edson Alvarez sorunu!
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Edson Alvarez, yaşadığı sakatlıklarla Sarı-Lacivertli camiada endişe yaratmaya başladı.

Meksikalı orta sahanın Fenerbahçe performansı, geçmiş kariyeriyle kıyaslandığında ciddi bir soru işaretini beraberinde getirdi. Club America, Ajax ve West Ham formalan giydiği 10 yıllık kariyerinde toplam sadece 11 maç kaçıran Edson Alvarez, Fenerbahçe'de ise yalnızca 5 aylık sürede tam 14 maçta forma giyemedi.

Bu çarpıcı tablo, "Alvarez krizi yorumlarını da beraberinde getirdi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde West Ham'dan kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. Yıldız orta saha Edson Alvarez, sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemedi.


BEKLENENİ VEREMEDİ

Meksikalı yıldız futbolcu, henüz Fenerbahçe'de beklenen katkıyı veremedi.  

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
