Sutopunda Hırvatistan'a mağlubuz

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 2. maçında Hırvatistan'a 16-9 yenildi.
Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Hırvatistan ile yaptığı maçı kaybetti.
Türkiye, gruptaki 3. ve son karşılaşmasını 29 Ocak Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalya ile oynayacak.
