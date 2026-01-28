27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-2
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
1-1
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
1-2
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
1-0
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
2-1
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
4-0
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
3-0
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
1-1
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
2-1
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
1-0
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
2-0
27 Ocak
Reading-Exeter City
2-2
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
3-0
27 Ocak
Fiorentina-Como
1-3

Sutopunda Hırvatistan'a mağlubuz

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 2. maçında Hırvatistan'a 16-9 mağlup oldu.

calendar 28 Ocak 2026 00:22
Haber: AA
Sutopunda Hırvatistan'a mağlubuz
 A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 2. maçında Hırvatistan'a 16-9 yenildi.

Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Hırvatistan ile yaptığı maçı kaybetti.

Türkiye, gruptaki 3. ve son karşılaşmasını 29 Ocak Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalya ile oynayacak.

