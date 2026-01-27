Albert Riera, Bundesliga yolcusu!

Slovenya Ligi ekibi NK Celje'nin hocası Albert Riera, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü olduğu iddiası gündeme geldi.
Alman basınında yer alan habere göre; 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, NK Celje'de bulunduğu teknik direktörlük görevinden ayrılarak Frankfurt'un başına geçecek.
Galatasaray'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenörlük yapan Riera, Celje'deki ikinci döneminde 1,84 puan ortalaması yakaladı.
