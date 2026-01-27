27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-1DA
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0DA
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
0-244'
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
0-044'
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
0-043'
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
1-043'
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
2-043'
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
1-143'
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
0-143'
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
0-043'
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
1-043'
27 Ocak
Reading-Exeter City
0-129'
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
0-029'
27 Ocak
Fiorentina-Como
1-128'

Albert Riera, Bundesliga yolcusu!

Slovenya Ligi ekibi NK Celje'de görev yapan Albert Riera, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü olmaya çok yaklaştı.

calendar 27 Ocak 2026 21:48
Fotoğraf: Imago
Albert Riera, Bundesliga yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Slovenya Ligi ekibi NK Celje'nin hocası Albert Riera, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü olduğu iddiası gündeme geldi.

Alman basınında yer alan habere göre; 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, NK Celje'de bulunduğu teknik direktörlük görevinden ayrılarak Frankfurt'un başına geçecek.

Galatasaray'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenörlük yapan Riera, Celje'deki ikinci döneminde 1,84 puan ortalaması yakaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
