27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Mac McClung, 2026 Smaç Yarışması'na katılmayacak

NBA All-Star Haftası'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Smaç Yarışması'nın son üç yılının şampiyonu Mac McClung, 2026 organizasyonunda yer almayacak.

27 Ocak 2026 13:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Mac McClung, 2026 Smaç Yarışması'na katılmayacak
NBA All-Star Haftası'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Smaç Yarışması'nın son üç yılının şampiyonu Mac McClung, 2026 organizasyonunda yer almayacak.

McClung'un babası Marcus McClung, ESPN'den Anthony Olivieri'ye yaptığı açıklamada bu kararı doğruladı.

"Dört kez üst üste olmayacak," diyen Marcus McClung, şu ifadeleri kullandı:
"Tek bir ana sebep söyleyemem. Bana göre bu, onu yapmamaya iten birçok nedenin birleşimi."


27 yaşındaki McClung da geçtiğimiz hafta X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda babasının sözlerini doğruladı ve All-Star Haftası'nın ardından yarışma için hazırladığı smaçları paylaşacağını duyurdu.

Olivieri'nin aktardığına göre McClung, daha önce yalnızca bir "smaççı" olarak görülmekten ve çok yönlü bir basketbolcu kimliğinin gölgede kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

NBA kariyerinde beş farklı takımda dokuz maç oynayan McClung, şu anda Chicago Bulls'un G League takımı Windy City Bulls forması giyiyor. Sezon başında Indiana Pacers ile ilk standart NBA kontratını imzalayan McClung, Indiana'da geçirdiği kısa sürede üç maçta 11,3 dakika, 6,3 sayı, 1,3 ribaund ve 0,3 asist ortalamaları yakaladı. Ancak veteran guard Monte Morris'in kadroya katılması için kasım ayı başında serbest bırakıldı.

McClung, NBA tarihinde Smaç Yarışması'nı üç yıl üst üste kazanan tek oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor. Eski New York Knicks oyuncusu Nate Robinson da üç kez bu organizasyonu kazanmıştı (2006, 2009, 2010). Beş farklı oyuncu ise yarışmayı iki kez kazanma başarısı gösterdi.

2026 NBA Smaç Yarışması, 14 Şubat Cumartesi günü, Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek. NBA, yarışmaya katılacak isimleri henüz açıklamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
