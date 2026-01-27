NBA All-Star Haftası'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Smaç Yarışması'nın son üç yılının şampiyonu Mac McClung, 2026 organizasyonunda yer almayacak.McClung'un babası Marcus McClung, ESPN'den Anthony Olivieri'ye yaptığı açıklamada bu kararı doğruladı.diyen Marcus McClung, şu ifadeleri kullandı:27 yaşındaki McClung da geçtiğimiz hafta X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda babasının sözlerini doğruladı ve All-Star Haftası'nın ardından yarışma için hazırladığı smaçları paylaşacağını duyurdu.Olivieri'nin aktardığına göre McClung, daha önce yalnızca bir "smaççı" olarak görülmekten ve çok yönlü bir basketbolcu kimliğinin gölgede kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.NBA kariyerinde beş farklı takımda dokuz maç oynayan McClung, şu anda Chicago Bulls'un G League takımı Windy City Bulls forması giyiyor. Sezon başında Indiana Pacers ile ilk standart NBA kontratını imzalayan McClung, Indiana'da geçirdiği kısa sürede üç maçta 11,3 dakika, 6,3 sayı, 1,3 ribaund ve 0,3 asist ortalamaları yakaladı. Ancak veteran guard Monte Morris'in kadroya katılması için kasım ayı başında serbest bırakıldı.McClung, NBA tarihinde Smaç Yarışması'nı üç yıl üst üste kazanan tek oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor. Eski New York Knicks oyuncusu Nate Robinson da üç kez bu organizasyonu kazanmıştı (2006, 2009, 2010). Beş farklı oyuncu ise yarışmayı iki kez kazanma başarısı gösterdi.2026 NBA Smaç Yarışması, 14 Şubat Cumartesi günü, Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek. NBA, yarışmaya katılacak isimleri henüz açıklamadı.