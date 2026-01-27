Aliağa FK'nın konuğu Mardin 1969 Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak üst sıralara tırmanan Aliağa Futbol, 28 Ocak Çarşamba günü evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek.



Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.



37 puanla Play-Off hattının bir basamak altında yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakipleri Mardin 1969 Spor'un kendilerinden 3 puan önde olduğunu hatırlatan Çetin, "Bu maç kazanarak yeniden ilk 5 sıranın içerisinde olmayı hedefliyoruz. Serimizi sürdüreceğiz, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.