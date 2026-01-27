27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Aliağa FK'nın konuğu Mardin 1969 Spor

Üst üste 2 maçta galibiyetle sahadan ayrılan Aliağa FK, yükselen formunu Mardin 1969 karşısında sürdürmek istiyor

calendar 27 Ocak 2026 12:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'nın konuğu Mardin 1969 Spor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak üst sıralara tırmanan Aliağa Futbol, 28 Ocak Çarşamba günü evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

37 puanla Play-Off hattının bir basamak altında yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakipleri Mardin 1969 Spor'un kendilerinden 3 puan önde olduğunu hatırlatan Çetin, "Bu maç kazanarak yeniden ilk 5 sıranın içerisinde olmayı hedefliyoruz. Serimizi sürdüreceğiz, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
