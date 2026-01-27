Galatasaray'da 3 futbolcuya uyarı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular Manchester City karşısında sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da teknik heyet, üç futbolcuyu kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
