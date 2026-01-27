Galatasaray'da beklenen geri dönüş: Wilfried Singo!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.
SINGO GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray'da son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun bu maçla kadroya dönmesi bekleniyor.
İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 17 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.
KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bu maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.
YENİ TRANSFERLER YOK
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği Manchester City maçında oynayamayacak.
