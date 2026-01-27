27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Galatasaray'da iki isim için özel maç!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

27 Ocak 2026 09:55
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek.


İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi.

Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
