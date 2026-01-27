Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda Alpacem Kanal'ı ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 28 Ocak Çarşamba günü Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Eldar Aliyev (Azerbaycan) ve Alexandros Avramidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek.
Turun ilk maçında rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, rövanş mücadelesinde 2 set kazanması durumunda play-off turuna yükselecek.
