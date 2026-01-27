27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda Alpacem Kanal'ı ağırlıyor

Play-Off turuna yükselmek için sahneye çıkacak olan Fenerbahçe Medicana, rövanş maçında OK Alpacem Kanal'ı konuk ediyor

calendar 27 Ocak 2026 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda Alpacem Kanal'ı ağırlıyor
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 28 Ocak Çarşamba günü Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Eldar Aliyev (Azerbaycan) ve Alexandros Avramidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek.

Turun ilk maçında rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, rövanş mücadelesinde 2 set kazanması durumunda play-off turuna yükselecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
