Okan Buruk, İngiliz takımlarına kaybetmiyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester City'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu maç öncesi İngiliz takımlarına karşı performansıyla dikkat çekiyor.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında İngiliz takımlarına karşı oynadığı 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.
3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK
Manchester United karşısında bir galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, Liverpool ve Tottenham'ı ise mağlup etti.
