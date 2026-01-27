26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
1-1
26 Ocak
Girona-Getafe
1-1
26 Ocak
Verona-Udinese
1-3
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
3-0
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
2-1

Okan Buruk, İngiliz takımlarına kaybetmiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz takımlarına karşı 4 maça çıktı. Başarılı teknik adam, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı ve yenilgi almadı.

calendar 27 Ocak 2026 08:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, İngiliz takımlarına kaybetmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester City'ye konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu maç öncesi İngiliz takımlarına karşı performansıyla dikkat çekiyor.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında İngiliz takımlarına karşı oynadığı 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Manchester United karşısında bir galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, Liverpool ve Tottenham'ı ise mağlup etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.