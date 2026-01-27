Beşiktaş'a sol bek transferi için yanıt: Tsimikas

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek takviyesi için Kostas Tsimikas ismini gündemine aldı.



Ben Jacbos'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Yunan futbolcunun Liverpool'dan kiralanması için resmi temaslarda bulunduğu öğrenildi.





ROMA'DAN NET TAVIR



Ancak yapılan girişimden şu aşamada sonuç çıkmadı. Tsimikas'ın Beşiktaş'a transfer fikrine sıcak bakmadığı, Roma cephesinin ise yerine bir oyuncu alınmadan ayrılığa izin vermeyeceği net şekilde iletildi.



LIVERPOOL'A DÖNMEK İSTİYOR



Öte yandan Yunan sol bekin, Roma'dan ayrılması halinde önceliğinin Liverpool'a geri dönmek olduğu ifade ediliyor.







