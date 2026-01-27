Manchester United'a Dorgu'dan kötü haber

Manchester United'a sakatlığı bulunan Patrick Dorgu'dan kötü haber geldi.



The Athletic'te yer alan habere göre, Dorgu'nun sakatlığının düşünüldüğünden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.



21 yaşındaki futbolcunun harmstring sakatlığı yaşadığı ve 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Manchester United forması altında bu sezon 24 maçta süre genç futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



