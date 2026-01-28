Dominik Livakovic, eski takımına geri dönüyor

Fenerbahçe'de sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderilen ancak hiç forma şansı bulamayan Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in geleceği belli oldu.
Marc Andre Ter Stegen transferinin ardından Alman eldivene yer açmak isteyen İspanyol ekibi Livakovic'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Dominik Livakovic de Girona'daki kiralık sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından eski kulübü Dinamo Zagreb'e geri dönecek.
Vecernji List'in haberine göre, Fenerbahçe ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlayan Hırvat ekibi 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.
Anlaşmada bir satın alma opsiyonu bulunmadığı da aktarıldı.
Haberde ayrıca Dinamo Zagreb'in Livakovic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ancak sarı-lacivertli ekibin yüksek bonservis bedeli talebi sebebiyle bunun gerçekleşmediği belirtildi.
31 yaşındaki Hırvat eldiven 2023 yazında 6 milyon 650 bin Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten kadroya katılmıştı.
4 milyon Euro piyasa değeri bulunan Livakovic'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
