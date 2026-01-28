28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Milli tenisçiler Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na 2. turda elendi.

calendar 28 Ocak 2026 14:21
Haber: AA
Milli tenisçiler, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda 2. turda elendi
Milli tenisçiler Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na 2. turda veda etti.

Melbourne kentindeki organizasyonda Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık, genç çiftler kategorisinde korta çıktı.

Koşaner-Şık çifti, 2. turda Ceban-Fileratov ikilisine karşı 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup oldu ve turnuvadan elendi.


- Ahmet Kaplan çeyrek finalde

Para tenisçi Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

İlk turda İngiliz rakibi Andy Lapthrone'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle yenen Ahmet, çeyrek finalde Brezilyalı Leandro Pena ile karşılaşacak.

Ahmet, Hollandalı Sam Schroder ile katıldığı çiftler kategorisinde ise Sasson-Vink ikilisine kaybederek çeyrek finalde elendi.

 
 
