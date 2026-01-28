28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Emery'den Tammy Abraham için açıklama!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham ile ilgili konuştu.

calendar 28 Ocak 2026 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Emery'den Tammy Abraham için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham ile ilgili de konuştu. Emery, "Abraham, yedi yıl önce burada oynadı. O, Malen ayrıldıktan sonra hedeflediğimiz oyunculardan birisiydi. Takıma yapacağı katkı konusunda heyecanlıyız." sözlerini sarf etti.

Aston Villa'nın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlılarda yarım sezonda 26 maça çıktı ve 13 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
