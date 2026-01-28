Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.Samsunsporlu futbolcu Eyüp Aydın'ın kullandığı 34 FKC 216 plakalı otomobil, Numan Karaoğlan yönetimindeki 61 AIJ 596 plakalı otomobil ile İsmail Yaşar idaresindeki 55 APT 104 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.Kazada hafif yaralanan Karaoğlan, sağlık ekibince kentteki özel hastaneye götürüldü.Kazanın ardından trafik polisince tutulan tutanakta Aydın'a, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, "Araçların hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" gereğince kusur verildi.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, oyuncuları Eyüp Aydın'ın geçirdiği kaza ile ilgili açıklama yaptı.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncuları Eyüp Aydın'ın bir trafik kazasına karıştığının üzülerek öğrenildiği belirtildi.Açıklamada, "Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza ve diğer kaza geçirenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz." ifadesine yer verildi.