Domenico Tedesco'dan öğrencilerine: 'Çabuk oynamalısınız'

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco yönetimde FCSB maçı hazırlıkları dün başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
"ÇABUK OYNAMALISINIZ"
İtalyan hoca Tedesco'nun FCSB maçı için öğrencilerine "Maçta çabuk oynamalısınız" dediği bilgisi paylaşıldı.
YENERSE İLK 16 İÇİN AVANTAJ ELDE EDECEK
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
