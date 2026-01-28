Morata siftah yaptı, Como çeyrek finale çıktı

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina, Como'yu konuk etti.



Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.



Fiorentina'nn golünü 7. dakikada Roberto Piccoli kaydetti.



Como'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Sergi Roberto, 60. dakikada N ico Paz ve 90+1. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.



Öte yandan Alvaro Morata, 16 maçlık Como kariyerindeki ilk golünü attı.



Bu sonuçla birlikte C omo, adını çeyrek finale yazdırdı. Fiorentina ise organizasyona veda etti.



Cesc Fabregas'ın öğrencileri, 4 Şubat'ta çeyrek final maçında Napoli ile karşılaşacak



