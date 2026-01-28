27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-2
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
1-1
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
1-2
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
1-0
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
2-1
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
4-0
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
3-0
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
1-1
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
2-1
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
1-0
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
2-0
27 Ocak
Reading-Exeter City
2-2
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
3-0
27 Ocak
Fiorentina-Como
1-3

Morata siftah yaptı, Como çeyrek finale çıktı

İtalya Kupası son 16 turunda Como, deplasmanda Fiorentina'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Alvaro Morata, Como kariyerindeki ilk golünü attı.

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina, Como'yu konuk etti.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı. 

Fiorentina'nn golünü 7. dakikada Roberto Piccoli kaydetti. 

Como'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Sergi Roberto, 60. dakikada Nico Paz ve 90+1. dakikada Alvaro Morata'dan geldi. 

Öte yandan Alvaro Morata, 16 maçlık Como kariyerindeki ilk golünü attı.

Bu sonuçla birlikte Como, adını çeyrek finale yazdırdı. Fiorentina ise organizasyona veda etti.

Cesc Fabregas'ın öğrencileri, 4 Şubat'ta çeyrek final maçında Napoli ile karşılaşacak

