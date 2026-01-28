Morata siftah yaptı, Como çeyrek finale çıktı

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina, Como'yu konuk etti.
Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Fiorentina'nn golünü 7. dakikada Roberto Piccoli kaydetti.
Como'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Sergi Roberto, 60. dakikada Nico Paz ve 90+1. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.
Öte yandan Alvaro Morata, 16 maçlık Como kariyerindeki ilk golünü attı.
Bu sonuçla birlikte Como, adını çeyrek finale yazdırdı. Fiorentina ise organizasyona veda etti.
Cesc Fabregas'ın öğrencileri, 4 Şubat'ta çeyrek final maçında Napoli ile karşılaşacak
