Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Philadelphia 76ers'taki görev süresi ve Joel Embiid ile olan birlikteliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Tecrübeli çalıştırıcı, Embiid'i bugüne kadar çalıştırdığı en yetenekli oyuncu olarak gördüğünü ifade ederken, sakatlıkların özellikle play-off dönemlerinde bu birlikteliğin önünü kestiğini vurguladı.Rivers, maç öncesi yaptığı konuşmada Embiid'e dair şu ifadeleri kullandı (Sixers on SI'dan Austin Krell aktardı):Rivers, 2020 yılında Los Angeles Clippers'ın NBA Bubble sürecindeki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından görevden alınmış ve Philadelphia 76ers'ın başına geçmişti. Rivers yönetiminde Sixers, üst üste üç sezon play-off bileti aldı. Bu süreçte Joel Embiid de bireysel kariyerinin en büyük başarısını elde ederek 2023 yılında NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.Ancak tüm bu başarıya rağmen Rivers ve Embiid ikilisi, Philadelphia'yı beklenen seviyenin üzerine taşımayı başaramadı. Sixers, söz konusu dönemde play-off'larda sürekli olarak ikinci turda elendi ve şampiyonluk hedefini gerçekleştiremedi.Rivers'ın da altını çizdiği gibi, Embiid bu üç play-off serisinin tamamında ciddi sakatlıklarla mücadele etti. 2021'de sağ dizindeki lateral menisküs yırtığı, 2022'de sağ elde bağ yırtığı, sağ orbital kemik kırığı ve beyin sarsıntısı, 2023'te ise sağ dizinde ikinci derece LCL burkulması yaşayan yıldız pivot, kritik anlarda tam kapasiteyle sahada olamadı.Rivers'ın takımdan ayrılmasının ardından da Embiid'in sakatlık şanssızlığı devam etti. Yıldız oyuncu, 2023-24 sezonundan bu yana Philadelphia formasıyla yalnızca 83 maçta görev alabildi.Doc Rivers, şu an için Embiid adına tek dileğinin sağlıklı kalması olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde 76ers'ın ciddi bir tehdit haline geleceğini söyledi: