28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Rivers: "Joel Embiid, çalıştırdığım en yetenekli oyuncuydu"

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Philadelphia 76ers'taki görev süresi ve Joel Embiid ile olan birlikteliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Ocak 2026 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rivers: 'Joel Embiid, çalıştırdığım en yetenekli oyuncuydu'
Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Philadelphia 76ers'taki görev süresi ve Joel Embiid ile olan birlikteliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Embiid'i bugüne kadar çalıştırdığı en yetenekli oyuncu olarak gördüğünü ifade ederken, sakatlıkların özellikle play-off dönemlerinde bu birlikteliğin önünü kestiğini vurguladı.

Rivers, maç öncesi yaptığı konuşmada Embiid'e dair şu ifadeleri kullandı (Sixers on SI'dan Austin Krell aktardı):
"Joel, çalıştırdığım en yetenekli oyuncuydu. Ne yazık ki benim açımdan, play-off'larda onu bir kez bile tam anlamıyla sağlıklı yakalayamadım."


Rivers, 2020 yılında Los Angeles Clippers'ın NBA Bubble sürecindeki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından görevden alınmış ve Philadelphia 76ers'ın başına geçmişti. Rivers yönetiminde Sixers, üst üste üç sezon play-off bileti aldı. Bu süreçte Joel Embiid de bireysel kariyerinin en büyük başarısını elde ederek 2023 yılında NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Ancak tüm bu başarıya rağmen Rivers ve Embiid ikilisi, Philadelphia'yı beklenen seviyenin üzerine taşımayı başaramadı. Sixers, söz konusu dönemde play-off'larda sürekli olarak ikinci turda elendi ve şampiyonluk hedefini gerçekleştiremedi.

Rivers'ın da altını çizdiği gibi, Embiid bu üç play-off serisinin tamamında ciddi sakatlıklarla mücadele etti. 2021'de sağ dizindeki lateral menisküs yırtığı, 2022'de sağ elde bağ yırtığı, sağ orbital kemik kırığı ve beyin sarsıntısı, 2023'te ise sağ dizinde ikinci derece LCL burkulması yaşayan yıldız pivot, kritik anlarda tam kapasiteyle sahada olamadı.

Rivers'ın takımdan ayrılmasının ardından da Embiid'in sakatlık şanssızlığı devam etti. Yıldız oyuncu, 2023-24 sezonundan bu yana Philadelphia formasıyla yalnızca 83 maçta görev alabildi.

Doc Rivers, şu an için Embiid adına tek dileğinin sağlıklı kalması olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde 76ers'ın ciddi bir tehdit haline geleceğini söyledi:
"Eğer bir gün play-off'lara tamamen sağlıklı girebilirse, özellikle de kadroya önemli parçalar eklenirse, çok tehlikeli bir takım olurlar. Ama her şey bununla ilgili."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
