26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
1-1
26 Ocak
Girona-Getafe
1-1
26 Ocak
Verona-Udinese
1-3
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
3-0
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
2-1

Thiago Almada için ayrılık sorusuna cevap

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Thiago Almada için gelen soruya cevap verdi.

calendar 26 Ocak 2026 23:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, transfer ve ayrılık konusunda açıklamalarda bulundu.

BAŞKANDAN AYRILIK YANITI

Ara transfer döneminde Conor Gallagher ve Giacomo Raspadori gibi iki önemli isimlerle yollarını ayıran Atletico Madrid'de başkan Cerezo'ya, "Başka ayrılacak futbolcu olacak mı, Almada?" sorusu yöneltildi.

Enrique Cerezo, bu sorunun ardından, "Söylentiler her zaman vardı ve her zaman da olacak. Beklemeliyiz, artık çok az kaldı, birkaç gün kaldı. Neler olacağını görmek için sonuna kadar beklemeliyiz." açıklamasını yaptı.

G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ


Almada, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 24 yaşındaki Almada, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun, Atletico Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
