26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
0-132'
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-030'
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Sergen Yalçın: "Futbolda kolay maç olamaz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Eyüpspor maçı öncesi konuştu.

calendar 26 Ocak 2026 19:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
 
Maçtan hemen önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
 
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:
 
"Kolay maç diye bir şey futbolda olamaz. Oynanmayan bir maç, kazanılmış sayılmaz. O yüzden koşmak, mücadele etmek lazım. Son haftalarda iyi performans gösteriyoruz. Oyuncular iyi durumda. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz.
 
İyiyiz. Oyuncularımız da iyi durumda. Gayet pozitif bir hava var takımda. Umarım iyi bir oyunla kazanıp yola devam ederiz. Ama maçlar zor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Umarım iyi bir oyun ve mücadeleyle kazanırız."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 10 5 4 32 22 35
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 19 3 5 11 11 26 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
