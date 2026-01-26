26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Bodrum FK, Sakarya'da galibiyet hasretine son verdi!

Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Bodrum FK, Sakaryaspor deplasmanında galibiyete ulaştı.

calendar 26 Ocak 2026 22:07
Haber: Sporx.com
Bodrum FK, Sakarya'da galibiyet hasretine son verdi!
Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Bodrum FK oldu.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada İsmail Tarım ve 69. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

Ligde altı hafta sonra kazanan Bodrum FK puanını 36'ya yükseltti. Beş haftadır galibiyet alamayan ve kötü gidişatı durduramayan Sakaryaspor 23 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Sakaryaspor, Boluspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Serik Spor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
