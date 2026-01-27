27 Ocak
Sergen Yalçın'dan transfere onay çıktı: Jaden Philogene

Beşiktaş'ta kanat transferi için Ipswich Town forması giyen Jaden Philogene adına Sergen Yalçın'dan onay çıktı.

27 Ocak 2026 10:02
Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın'dan transfere onay çıktı: Jaden Philogene






Ara transfer döneminde 25 gün geride kalırken, Beşiktaş henüz transferde somut adım atamadı. Sol kanada mutlaka takviye yapmayı planlayan siyah beyazlı kurmaylar, çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah beyazlıların gündemine son olarak İngiltere Championship ekibi İpswich Town'da forma giyen Jaden Philogene geldi. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti.

YÖNETİM ŞARTLARI SORDU

Siyah-beyazlı yönetimin harika bir sezon geçiren İngiliz yıldızın şartlarını sorduğu öğrenildi.



SERGEN YALÇIN'DAN ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Sergen Yalçın bu transfere onay verirken, Beşiktaşlı kurmayların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

Yüksek potansiyeli olan Jaden Philogene'in bonservisine bugüne kadar tam 45.5 milyon euro ödendi. İpswich Town geçen sezon kış transfer döneminde renklerine kattığı yıldız oyuncu için Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 23.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Teknik kapasitesi ve potansiyeli yüksek olan Jaden Philogene, bire birde oldukça etkili. Sürati ve dripling yeteneğiyle kolay adam eksiltebiliyor. İçeriye kat ederek kaleye çerçeveyi bulan şutlar çıkarabiliyor. Kapanan savunmalara karşı 'anahtar' oyuncu profilinde.

ZAYIF YÖNLERİ 

İngiliz yıldızın performansı dalgalı, dönem dönem istikrar sorunu yaşıyor. Basit oynaması gerektiği zamanlarda çalım deneyerek top kaybına sebebiyet verebiliyor. Sert savunmacılara karşı ve ikili mücadelelerde zorlanabiliyor. Sol beke yardımı ve takım savunmasına katkısı sınırlı.

PERFORMANSI

Bu sezon Ipswich Town formasıyla 26 maça çıkan Philogene, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.

  
