Galatasaray'dan Manchester City'ye mesaj: 'Başa çıkarız!'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
BBC, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City - Galatasaray karşılaşmasını yakın mercek altına aldı.
BBC'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:
"Şampiyonlar Ligi play-off'larından kaçınmak için olumlu bir sonuca ihtiyaç duyan Galatasaray, Manchester City'nin isteyeceği bir rakip değil. Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle oynadığı son 4 karşılaşmada kaybetmedi.
Bir İngiliz takımının, Galatasaray karşısındaki son galibiyetini görmek için 2014 yılının aralık ayına, Arsenal'in İstanbul'da 4-1 galip geldiği maça kadar gitmek gerekiyor.
2023'te Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu Manchester United'ın üzerinde bitirdi.
Galatasaray, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Tottenham'ı 3-2 mağlup etti ve İngiliz ekibine lig aşamasındaki tek yenilgisini tattırdı.
Son olarak Galatasaray, bu sezon formda olmayan Liverpool'u Victor Osimhen'in ilk yarıdaki penaltısıyla 1-0 mağlup etti."
BBC'de yer alan bu detayların ardından, "Peki Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı neden bu kadar iyi bir performansa sahip?" sorusu gündeme geldi. BBC, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Ismael Garcia Gomez ile konuştu.
"İNGİLİZLERE KARŞI RAHAT HİSSEDİYORUZ"
Gomez'e göre bu sorunun cevabı, Türk liginin İngiltere dışında en İngiliz lig olması ve Galatasaray'ın da en İngiliz Türk kulübü olması.
Ismael Garcia Gomez, "Türk ligi, Premier Lig ile aynı seviyede değil. Ama biz diğer tüm Avrupa liglerinden, temposu daha düşük olan İtalya ve İspanya'dan daha çok Premier Lig'e benziyoruz. Karşılaştığımız İngiliz takımları açık oynadıkları için kendimizi rahat hissediyoruz." dedi.
"TÜRKİYE'DE ATMOSFER İNANILMAZ"
Sözlerine devam eden İspanyol antrenör, "İngiliz erkek futbolunda çalışma deneyimim hiç olmadı ama bir taraftar olarak deneyimledim. İngiltere taraftarlar içindir, taraftarlar için futbol en iyisidir. Ama Türkiye'deki stadyumlarda yaratılan atmosfer inanılmaz, Avrupa'nın dört bir yanında çalışma şansım oldu ve buradaki tutku, adını sayabileceğimiz herhangi bir ülkeyle aynı seviyede." dedi.
"BAŞA ÇIKABİLİRİZ, EMİNİZ"
Manchester City'nin oyun tarzıyla ilgili konuşan Ismael Garcia Gomez, "Onların önceliği oyunu kontrol etmek, bu yüzden Liverpool maçına göre daha zor, çok farklı olacak. Ekim ayında Liverpool ile karşılaştığımızda sezonun farklı bir dönemindeydik. Şimdi üç puan kazanma ve belki de bir sonraki tura yükselme baskısı var. Onlar için ilk 8'e girmek, bizim için sonraki tura yükselmek kadar önemli. Tabii ki zayıf taraf biziz, Manchester City'nin karşılaştığı kulüplerin yüzde 95'i için durum aynıdır, beraberlik iyi bir sonuç. Ama iyi bir seviyedeysek her şeyler başa çıkabiliriz, çok eminiz." dedi.
BBC'de yer alan haberde Galatasaray'da Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi Manchester City'nin iki eski yıldızının forma giydiği hatırlatıldı.
SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN
Ismael Garcia Gomez, söz konusu iki yıldızla ilgili, "Sane ve İlkay Gündoğan, çok önemli transferler. Sane'nin sözleşmesi bitmişti ve birçok takım onu transfer etmeye çalıştı. O, son beş yılda Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri oldu. Guardiola, İlkay Gündoğan için ise koçluğunu yaptığı en zeki oyuncu olduğunu söyledi. Bize en yüksek kaliteyi sunuyorlar. Futbol dışındaki deneyimleri de yardımcı oluyor." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Sane dışında daha önce İngiltere tecrübesi olan Davinson Sanchz, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın da forma giydiği yazıldı.
Bu konuya değinen Ismael Garcia Gomez, "Premier Lig takımlar ve oyuncuları, Süper Lig'e çok uygun. Fiziksel ve dinamik oyuncular burada iyi iş çıkarıyor. Sane bire birde iyi, İlkay ise takıma çok fazla kontrol sağlıyor." dedi.
Türkiye'deki atmosferle ilgili konuşan Ismael Garcia Gomez, "Taraftarlar için bu harika bir şey. Avrupa'nın dört bir yanından Türkiye'deki maçları izlemeyi seven arkadaşlarım var." diye konuştu.
GALATASARAY'IN SERİ BAŞI HESABI
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.
Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, bu müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.
Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.
MANCHESTER CITY'NIN İLK 8 ŞANSI
İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, bu karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor.
Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.
