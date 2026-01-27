27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Bodrum aldığı 3 puanla hayata döndü

Son 6 maçında galip gelemeyen Bodrum FK, zorlu Sakarya deplasmanından 3 puanla dönerek Play-Off yarışına tutundu

calendar 27 Ocak 2026 13:04
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bodrum aldığı 3 puanla hayata döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'de Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü adeta haya döndü. Son 6 maçını kazanamayıp zirve yarışından uzaklaşan ve Play-Off hattından da çıkma ihtimali bulunun yeşil-beyazlılar Sakarya'da sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti.

Sakaryaspor'u ilk yarıda İsmail Tarım, ikinci devrede de Zdravko Dimitrov'un golleriyle mağlup eden Bodrum FK, puanını 36'ya çıkarıp taraftarını umutlandırdı. Bodrum FK'lı oyuncular ve teknik ekip kritik galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Bu galibiyete inanmıştık. İyi hazırlandık ve istediğimiz skoru aldık. Biz büyük bir camiayız, ayağa kalkmasını biliriz. Sakaryaspor da değerli bir camia, kazandığımız için mutluyuz. Artık seri yakalayıp yeniden yarışa ortak olmalıyız" diye konuştu. Bodrum Futbol Kulübü, hafta sonunda Serikspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.