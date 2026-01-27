Angel Di Maria'dan Jose Mourinho'ya büyük övgü

Real Madrid'in eski yıldızlarından Angel Di Maria, İspanyol devinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.Real Madrid'e Jose Mourinho ile birlikte giden (2010 yılı) Arjantinli yıldız, Mourinho ile çalıştığı dönemi anlattı ve,diye konuştu.Mourinho'nun kendisi için çok şey ifade ettiğini anlatan Angel Di Maria,sözlerini kullandı.Jose Mourinho, 2010 yılında imza attığı Real Madrid'den 2013 yılında ayrılmıştı.37 yaşındaki Di Maria ise 2010 yılında transfer olduğu Real Madrid'den 2014 yılında ayrıldı ve Manchester United'a imza attı.