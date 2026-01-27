27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Angel Di Maria'dan Jose Mourinho'ya büyük övgü

Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Real Madrid'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho için, "Her zaman ona minnettar kalacağım." dedi.

calendar 27 Ocak 2026 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Angel Di Maria'dan Jose Mourinho'ya büyük övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in eski yıldızlarından Angel Di Maria, İspanyol devinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'e Jose Mourinho ile birlikte giden (2010 yılı) Arjantinli yıldız, Mourinho ile çalıştığı dönemi anlattı ve, "Her zaman ona minnettar kalacağım." diye konuştu.

Mourinho'nun kendisi için çok şey ifade ettiğini anlatan Angel Di Maria, "Bana her şeyi verdi. Ona her zaman minnettar olacağım. 2010 Dünya Kupası'nda kişisel olarak başarılı bir turnuva geçirmemiştim ama Real Madrid'e transfer olmamı istedi ve bana destek oldu." sözlerini kullandı.


Jose Mourinho, 2010 yılında imza attığı Real Madrid'den 2013 yılında ayrılmıştı.

37 yaşındaki Di Maria ise 2010 yılında transfer olduğu Real Madrid'den 2014 yılında ayrıldı ve Manchester United'a imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.