Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans forması giyen Jose Alvarado ile ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.Forbes yazarı Evan Sidery'nin aktardığına göre Lakers'ın yanı sıra New York Knicks, Houston Rockets ve San Antonio Spurs de Alvarado için takas ilgisi gösteren kulüpler arasında yer alıyor.Habere göre Pelicans cephesi, 27 yaşındaki guard için birden fazla ikinci tur draft hakkı talep ediyor.2021 NBA Draftı'nda seçilmeyen Jose Alvarado, Georgia Tech'teki başarılı kolej kariyerinin ardından NBA'e adım atmıştı. Bu sezon 4,5 milyon dolar maaş alan Alvarado'nun, 2026-27 sezonu için aynı tutarda bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.Bu sezon New Orleans formasıyla 36 maça çıkan Alvarado, maç başına 21,9 dakika süre alarak 7,9 sayı, 2,9 ribaund, 3,2 asist ve 1,0 top çalma ortalamaları yakaladı.Pelicans ile geçirdiği beş sezon boyunca toplam 263 maçta forma giyen Alvarado, bu karşılaşmaların 34'üne ilk beşte başladı.