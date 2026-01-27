27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Jose Alvarado ile ilgilenen takımlar arasında Lakers da yer alıyor

Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans forması giyen Jose Alvarado ile ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.

calendar 27 Ocak 2026 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jose Alvarado ile ilgilenen takımlar arasında Lakers da yer alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans forması giyen Jose Alvarado ile ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.

Forbes yazarı Evan Sidery'nin aktardığına göre Lakers'ın yanı sıra New York Knicks, Houston Rockets ve San Antonio Spurs de Alvarado için takas ilgisi gösteren kulüpler arasında yer alıyor.

Habere göre Pelicans cephesi, 27 yaşındaki guard için birden fazla ikinci tur draft hakkı talep ediyor.


2021 NBA Draftı'nda seçilmeyen Jose Alvarado, Georgia Tech'teki başarılı kolej kariyerinin ardından NBA'e adım atmıştı. Bu sezon 4,5 milyon dolar maaş alan Alvarado'nun, 2026-27 sezonu için aynı tutarda bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Bu sezon New Orleans formasıyla 36 maça çıkan Alvarado, maç başına 21,9 dakika süre alarak 7,9 sayı, 2,9 ribaund, 3,2 asist ve 1,0 top çalma ortalamaları yakaladı.

Pelicans ile geçirdiği beş sezon boyunca toplam 263 maçta forma giyen Alvarado, bu karşılaşmaların 34'üne ilk beşte başladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.