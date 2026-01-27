27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Altınordu sahasında Adana 01 ile rakip

18. basamakta yer alan Altınordu, küme düşme hattından sıyrılmak için Adana 01 karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor

Altınordu sahasında Adana 01 ile rakip
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 yenilerek yara alan düşme hattındaki Altınordu 28 ocak Çarşamba günü evinde Play-Off hedefindeki Adana 01 FK ile kozlarını paylaşacak.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 23'üncü hafta mücadelesinde Enver Aydın düdük çalacak. Maçın biletleri 1 TL'den satılacak.

Kırmızı-lacivertlilerde sol bek Gökhan Süzen ve santrfor Keni Var Uzun'un tedavileri sürüyor.

Ligde 13 puanla 18'inci sırada yer alan Altınordu, 36 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Adana 01 FK ile ilk yarıda deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
