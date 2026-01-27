27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Portekiz'den Rafa Silva için büyük tepki!

Benfica'ya geri dönen Rafa Silva'nın Estrela karşısındaki performansı Portekiz basınında tartışma yarattı. Record direktörü Bernardo Ribeiro, yıldız oyuncunun bu maçta oynatılmaması gerektiğini savundu.

calendar 27 Ocak 2026 11:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Portekiz'den Rafa Silva için büyük tepki!
Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, Estrela da Amadora karşısında alınan 4-0'lık galibiyette 73. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak Portekiz basınında bu dönüş farklı yorumlandı.

"BU GÖRÜNTÜDEN KORUNABİLİRDİ"

Record gazetesi direktörü Bernardo Ribeiro, Now kanalında yayınlanan Record na Hora programında, Rafa'nın bu maçta oynatılmaması gerektiğini savundu. Ribeiro, yıldız oyuncunun sahada etkisiz kaldığını vurgulayarak, "Maçta hiçbir şey yapmadı ve bu görüntüden aslında korunabilirdi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli gazeteciye göre, Rafa'nın uzun süre sonra Luz'a dönüşünün bu şekilde olması hem oyuncu hem de Benfica adına daha iyi planlanabilirdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
