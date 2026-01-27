Türkoğlu: 'Türk basketbolu bugün daha güçlü'

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) ile Garanti BBVA arasında, Milli takımlar forma ve ana sponsorluk anlaşması 5 yıllığına yenilendi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek ile davetliler katıldı.Sponsorluk anlaşmasının 25 yıldır sürdüğünü, bu sürenin Türk spor tarihinde nadir görülen bir iş birliği olduğuna dikkat çeken TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,ifadelerini kullandı.Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten,diye konuştu.Milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek de sponsorluk anlaşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 25 yıllık süreçte basketbol milli takımlarının birçok başarı yakaladığına dikkat çeken milli basketbolcular, anlaşmasının gelecek nesiller için de önemli olduğunu vurguladı.