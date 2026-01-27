27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Svitolina yarı finale çıktı

Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz yarı finalde Zverev'in rakibi olurken, Svitolina tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Sabalenka ile yarı finalde eşleşti

calendar 27 Ocak 2026 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Svitolina yarı finale çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve Ukraynalı Elina Svitolina, yarı finale yükseldi.
Melbourne kentindeki turnuvanın 10. günü, akşam seansında oynanan çeyrek final maçlarıyla sona erdi.

ALCARAZ, DE MİNAUR KARŞISINDA RAHAT

Tek erkeklerde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Alcaraz, 2 saat 15 dakika süren maçta Avustralyalı Alex de Minaur'u (6) 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen Alcaraz, Alman Alexander Zverev'in (3) rakibi oldu.

COCO GAUFF, SVİTOLİNA'YA BOYUN EĞDİ


Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde ise Svitolina (12), 59 dakikada tamamlanan mücadelede ABD'li Coco Gauff'u (3) 6-1 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.

Svitolina, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile eşleşti.

