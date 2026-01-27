Attila Szalai, Polonya'ya gitti

Kasımpaşa, yaz transfer döneminde Hoffenheim'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Attila Szalai ile yollarını ayırdı.



İstanbul ekibi, Macar savunma oyuncusunun kiralık sözleşmesini feshetti.



Szalai, bu kararın ardından bonservisinin bulunduğu Hoffeheim'a döndü. Ancak Alman ekibinde yine kalmadı!



Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin 28 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Kasımpaşa'da bu sezon 15 maçta süre bulan Szalai, 1 asist yaptı.



