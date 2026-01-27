Fenerbahçe'nin eski golcüsü Güiza'dan şaşırtan imza!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, 45 yaşında futbol kariyerine devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli golcü Daniel Güiza, futbola veda etmedi. 45 yaşındaki İspanyol futbolcu, Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial ile sözleşme imzaladı.
PERFORMANSI
Kariyerinde 482 maça çıkan Guiza, 157 gol 35 asit yaptı.