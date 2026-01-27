Okan Buruk'tan City açıklaması: "Başa baş oynayacak güçteyiz"

7 OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Manchester City'ye konuk olacakları müsabaka öncesi Etihad Stadı'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar; Getir

6 "İKİ TAKIMIN DA HEDEFLERİ VAR" "İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır." Getir

5 "KADRO OLARAK TOPARLANDIK" "Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık." Getir

4 "ARTIK DAHA DİKKATLİ VE DAHA TECRÜBELİYİZ" "Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık! İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz." Getir

3 "BERABER SAVUNMA YAPMALIYIZ" "City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz." Getir

2 "CITY SAVUNMA ANLAMINDA ÇOK ZORLANIYOR" "İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Özellikle rakibimizin son 1 ayda kaybettiği maçlara bakınca beraber hareket eden ve City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar başarıya ulaştı. Manchester City savunma anlamında çok zorlanıyor, bunu gördük." Getir