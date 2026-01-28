27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-2
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
1-1
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
1-2
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
1-0
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
2-1
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
4-0
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
3-0
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
1-1
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
2-1
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
1-0
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
2-0
27 Ocak
Reading-Exeter City
2-2
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
3-0
27 Ocak
Fiorentina-Como
1-3

Amed Sportif Faaliyetler, Andrade ve Kouyate ile yollarını ayırdı

Amed Sportif Faaliyetler, futbolcuları Fernando Andrade ile Cheikhou Kouyate'nin sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Amed Sportif Faaliyetler, futbolcuları Fernando Andrade ile Cheikhou Kouyate'nin sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fernando Andrade ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, oyuncuya futbol hayatında başarı dilendiği aktarıldı.

Cheikhou Kouyate ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin sona erdirildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Cheikhou Kouyate'nin kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

