Göztepe duvar ördü; sadece 11 gol yedi!

Süper Lig'de eksik kadrosuna rağmen Fenerbahçe deplasmanından 1-1 berabere dönen Göztepe, bu sezon savunma performansıyla adeta parmak ısırttı. Kadıköy'de 3 stoperi Bokele, Heliton ve Furkan'dan yoksun sahaya çıkan, defans ile orta saha arasında köprü görevi gören Dennis'ten de faydalanamayan sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen kalesini duvar gibi ördü.



Godoi, Taha ve Ogün'den oluşan üçlü savunma müthiş bir performans ortaya koyarken, kaptan kaleci Lis de ataklara geçit vermeyip kazanılan puanda önemli rol oynadı.



Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada sadece 11 gol yiyen Göztepe sarece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da en iyi defans performansı sergileyen takımlarından biri oldu. Avrupa kupalarına katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe, 19 maçın 11'inde kalesini gole kapatmasını bildi.



Göztepe sadece 1 kez 2, 1 kez de 3 gol yedi. Galatasaray'a deplasmanda 3-1 kaybeden Göz-Göz, Trabzonspor'a da evinde 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.



Cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek Göztepe'de defans oyuncuları ise takıma döndü. Bokele ve Heliton'un cezaları sona ererken, gribal enfeksiyona yakalanan Furkan ve Dennis'in de hızla iyileştiği ifade edildi.



