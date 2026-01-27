27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Göztepe duvar ördü; sadece 11 gol yedi!

Süper Lig'in 19 haftalık periyodunda Göztepe, yediği 11 golle ligde kalesinde en az gol gören takım konumunda bulunuyor

calendar 27 Ocak 2026 14:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe duvar ördü; sadece 11 gol yedi!
Süper Lig'de eksik kadrosuna rağmen Fenerbahçe deplasmanından 1-1 berabere dönen Göztepe, bu sezon savunma performansıyla adeta parmak ısırttı. Kadıköy'de 3 stoperi Bokele, Heliton ve Furkan'dan yoksun sahaya çıkan, defans ile orta saha arasında köprü görevi gören Dennis'ten de faydalanamayan sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen kalesini duvar gibi ördü.

Godoi, Taha ve Ogün'den oluşan üçlü savunma müthiş bir performans ortaya koyarken, kaptan kaleci Lis de ataklara geçit vermeyip kazanılan puanda önemli rol oynadı.

Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada sadece 11 gol yiyen Göztepe sarece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da en iyi defans performansı sergileyen takımlarından biri oldu. Avrupa kupalarına katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe, 19 maçın 11'inde kalesini gole kapatmasını bildi.

Göztepe sadece 1 kez 2, 1 kez de 3 gol yedi. Galatasaray'a deplasmanda 3-1 kaybeden Göz-Göz, Trabzonspor'a da evinde 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek Göztepe'de defans oyuncuları ise takıma döndü. Bokele ve Heliton'un cezaları sona ererken, gribal enfeksiyona yakalanan Furkan ve Dennis'in de hızla iyileştiği ifade edildi.

