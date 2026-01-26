Haber Tarihi: 26 Ocak 2026 12:38 -
Güncelleme Tarihi:
26 Ocak 2026 12:38
15 tatil uzatıldı mı? | 2026 yarıyıl tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceden duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ikinci dönemin başlayacağı tarih netleşmişti. Okulların 16 Ocak Cuma günü kapanmasıyla milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline adım attı. Yoğun ders temposunu geride bırakan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatilin tadını çıkarırken, veliler ve öğrenciler şimdiden okulların yeniden açılacağı günü merak etmeye başladı.
Karne dağıtımının yapıldığı 16 Ocak Cuma günüyle birlikte birinci dönem sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Eğitim döneminin tamamlanmasının ardından ise en uzun dinlenme süresi olan yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini birinci dönemde 10-14 Kasım tarihleri arasında yaparken, ikinci dönemdeki ara tatil 16 Mart'ta başlayacak.
OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR TATİL Mİ?Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılı başlamadan önce uygulanacak resmi çalışma takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle paylaşmıştı. Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başladı ve 16 Ocak Cuma günü sona ererek yarıyıl tatiline girildi.Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren "okulların 20 Şubat'a kadar kapalı olacağı" yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ikinci dönem, herhangi bir değişiklik olmaksızın 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik bir karar bulunmuyor. Sömestr tatili, 16 Ocak Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte başladı. Hafta sonlarının da tatil süresine dahil edilmesiyle öğrenciler toplamda 16 gün tatil yapmış olacak.ARA TATİLLER DEVAM EDECEK Mİ?Son dönemde ara tatillerin kaldırılacağına dair çeşitli iddialar kamuoyunda tartışılırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, alınan kararların geniş kapsamlı araştırmalar ve detaylı değerlendirmeler sonucunda şekillendiğini vurguladı.Ara tatillerin devam edip etmeyeceğine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu ifade eden Tekin, Bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yapılan analizlerin ardından gerekli adımların atılacağını söyleyen Bakan Tekin, sürecin bilimsel veriler ışığında ele alındığını dile getirdi.
