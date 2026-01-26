25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Guardiola: "Galatasaray'ı yenmek zorundayız"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray maçıyla ilgili açıklama yaptı.

calendar 26 Ocak 2026 01:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guardiola: 'Galatasaray'ı yenmek zorundayız'
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, karşılaşmada taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurgulayarak, "Galatasaray maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Guehi oynayamaz, Semenyo oynayamaz, Rodri oynayamaz. Nico hazır değil. Savinho hazır değil. Stones hazır değil. Uzun bir liste var ancak umarım tribünlerimiz bize güç verir." ifadelerini kullandı.

"İLK 8 İÇİNDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinen Guardiola "Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz. Geçen sezon Club Brugge ile oynuyorduk ve kaybetseydik eleniyorduk. Bu kez bu olmayacak. Elbette ilk 8 içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'I YENMEK ZORUNDAYIZ"


İspanyol teknik adam, "Galatasaray'ı yenmek zorundayız ve neler olacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DEV MAÇ ÇARŞAMBA GECESİ

Manchester City ile Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
