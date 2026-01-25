25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-282'
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
1-349'
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
0-251'
25 Ocak
Atalanta-Parma
2-054'
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
1-147'
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-151'
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
0-253'
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-146'
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-141'
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
0-050'
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Anıl Demirci: "Son bölümde gol yemek üzücü"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, Konyaspor karşısında oyunun son bölümünde gereğinden fazla geriye yaslandıklarını ve 88. dakikada gelen golle galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

calendar 25 Ocak 2026 17:59
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, son dakikaya kadar skoru koruyup son anda gelen golün kendilerini üzdüğünü söyledi.
 
Demirci, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplasında, oyun olarak kendi standartlarının altında kaldıklarını belirtti.
 
İlk yarının son anlarında buldukları golün, ikinci yarıda takımın enerjisini artırması gerektiğini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:
 
"Motivasyonumuzu yükseltecek bir gol attık ama 45 ile 75. dakika arasında rakibimiz ne kadar çabalasa da her hangi pozisyon vermedik, biz de pozisyon bulamadık ama daha tehlikeli ataklar yaptık. Son 15-20 dakika skoru koruma iç güdüsüyle gereğinden fazla geriye yaslandığımız bir dönem oldu. Burada Konya can havliyle beraberlik için aksiyonlar gerçekleştirdi. 88'e kadar 1-0 koruyup son bölümde gol yemek bizim için üzücü."
 
Savunmada stoperlerinin sakatlıkları ve cezaları olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Demirci, farklı mevkilerden oyuncuları oynatmak zorunda kaldıklarını aktardı.
 
Takımın iptal edilen golüne değinen Demirci, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Burak hocanın bu konuda yaklaşımını biliyorsunuz hakemlerle ilgili konuşmamaya çalışan bir yapısı var normal şartlarda ben de çok rahat iki pozisyon söyleyebilirdim, Jinho'nun ikinci sarıdan atılmaması... Maçın o dakikasına kadar sarı kartları çok rahat çıkaran bi hakemdi. Bir pozisyonun faul olması için çok net çekme yada rakibi çok net dağıtıyor olması lazım. Draguş'un eli Umut'un sırtına değiyor ile değmiyor arasındaydı. Hakem golü verseydi, VAR'dan hiçbir müdahale gelmezdi. O gol olsa rakibin gardını düşürürdük. Aynı hakem Beşiktaş maçında Talha'nın elmacık kemiğini kırıldığı pozisyona faul çalmamıştı. O kadar sertliğe müsade eden bu hakemin bu pozisyona da faul çalmaması gerekirdi."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 18 18 22
11 Gençlerbirliği 19 5 5 9 23 26 20
12 Rizespor 19 4 7 8 21 27 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 4 5 10 17 32 17
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
