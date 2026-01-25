PSG ile Barcelona anlaştı: Dro Fernandez

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Dro Fernandez'in transferini tamamladı.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varılırken, Fransız kulübünün 6 milyon Euro'luk fesih maddesinin biraz üzerinde bir bedel ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.Haberde, PSG ile Barcelona arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve anlaşmanın resmiyet kazandığı aktarıldı.Genç futbolcunun PSG ile oyuncu cephesindeki anlaşmasının ise geçtiğimiz hafta tamamlandığı belirtildi.Dro Fernandez, daha önce Barcelona yönetimine yaptığı bildirimde, kulüpte yeterli süre bulamayacağını, potansiyeline ulaşamayacağını ve gelişimini sürdüremeyeceğini ifade ederek ayrılma kararı aldığını iletmişti. 18 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinde yer alan 6 milyon Euro'luk fesih maddesini kullanmak istediğini kulübe resmen bildirmişti.Bu gelişmenin ardından Chelsea, Manchester City ve PSG genç futbolcu için devreye girerken, transfer yarışını Luis Enrique faktörünü de arkasına alan Paris Saint-Germain kazandı.Dro Fernandez'in ayrılık kararının basına yansıması sonrası Katalan spor basını, Barcelona yönetimini sert sözlerle eleştirmişti. Kulüp yönetimi, ileride 100 milyon Euro'yu aşabilecek potansiyele sahip bir oyuncunun düşük bir bedelle kaybedilmesi nedeniyle ağır baskı altına girmişti.Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaşanan süreçte AS gazetesine yaptığı açıklamada genç oyunculara yaklaşımını şu sözlerle özetlemişti:"Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorlar ve süre almak kolay değil. Bir oyuncu işini iyi yaptığında ve oynamayı hak ettiğinde oynar."Barcelona altyapısından yetişen ve kulüp içinde "Lamine Yamal'ın orta saha versiyonu", "Yeni Iniesta" benzetmeleriyle anılan Dro Fernandez, bu transferle birlikte kariyerine Paris Saint-Germain formasıyla devam edecek.