PSG ile Barcelona anlaştı: Dro Fernandez

PSG, Barcelona ile yaptığı görüşmelerin ardından 18 yaşındaki Dro Fernandez'in transferini, 6 milyon Euro'luk fesih maddesinin biraz üzerinde bir bedelle tamamladı.

calendar 25 Ocak 2026 16:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: fcbarcelona.com
PSG ile Barcelona anlaştı: Dro Fernandez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Paris Saint-Germain, Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Dro Fernandez'in transferini tamamladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varılırken, Fransız kulübünün 6 milyon Euro'luk fesih maddesinin biraz üzerinde bir bedel ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Haberde, PSG ile Barcelona arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve anlaşmanın resmiyet kazandığı aktarıldı.


Genç futbolcunun PSG ile oyuncu cephesindeki anlaşmasının ise geçtiğimiz hafta tamamlandığı belirtildi.

DRO KARARINI ÖNCEDEN BİLDİRMİŞTİ

Dro Fernandez, daha önce Barcelona yönetimine yaptığı bildirimde, kulüpte yeterli süre bulamayacağını, potansiyeline ulaşamayacağını ve gelişimini sürdüremeyeceğini ifade ederek ayrılma kararı aldığını iletmişti. 18 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinde yer alan 6 milyon Euro'luk fesih maddesini kullanmak istediğini kulübe resmen bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından Chelsea, Manchester City ve PSG genç futbolcu için devreye girerken, transfer yarışını Luis Enrique faktörünü de arkasına alan Paris Saint-Germain kazandı.

BARCELONA'DA BÜYÜK TEPKİ

Dro Fernandez'in ayrılık kararının basına yansıması sonrası Katalan spor basını, Barcelona yönetimini sert sözlerle eleştirmişti. Kulüp yönetimi, ileride 100 milyon Euro'yu aşabilecek potansiyele sahip bir oyuncunun düşük bir bedelle kaybedilmesi nedeniyle ağır baskı altına girmişti.

FLICK: "HAK ETTİĞİNDE OYNAR"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaşanan süreçte AS gazetesine yaptığı açıklamada genç oyunculara yaklaşımını şu sözlerle özetlemişti:

"Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorlar ve süre almak kolay değil. Bir oyuncu işini iyi yaptığında ve oynamayı hak ettiğinde oynar."

"YENİ INIESTA" ARTIK PSG'DE

Barcelona altyapısından yetişen ve kulüp içinde "Lamine Yamal'ın orta saha versiyonu", "Yeni Iniesta" benzetmeleriyle anılan Dro Fernandez, bu transferle birlikte kariyerine Paris Saint-Germain formasıyla devam edecek.

