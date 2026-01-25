25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
1-02'
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
0-019'
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
0-017'
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Lis: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Göztepeli Mateusz Lis, Fenerbahçe beraberliğinin ardından konuştu.

calendar 25 Ocak 2026 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lis: 'Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum'
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
 
Maçın hemen ardından Göztepe'den Mateusz Lis açıklamalarda bulundu.
 
İşte Lis'in sözleri:
 
"Ben bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. 90 dakika boyunca müthiş takım ruhu ve Göztepe karakterini sahaya gösterdik. Bu puanı, hep beraber aldık. Büyük bir gurur duyuyorum.
 
Hafta içinde çok büyük sıkıntılar oldu. 2 önemli oyuncumuz cezalıydı, onların oynamaması sıkıntı yaratacaktı. Hastalanan oyuncular oldu, 2'si giremedi, 2'si hafta içinde idman yapamadı. Çok gururluyum.
 
Bu atmosferde, Fenerbahçe deplasmanında, bu şartlarda puan almak çok değerli. Biz her zaman kazanmak için oynayan bir takımız ama bu şartlarda 1 puan da çok değerli.
 
Bizi yalnız bırakmayan ve bizle birlik olan taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlarla birlikte 1 puan kazandık."
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.