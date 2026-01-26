25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-080'
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Spalletti'den Kenan Yıldız ve En-Nesyri açıklaması

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız ve Youssef En-Nesyri için konuştu.

calendar 25 Ocak 2026 23:20 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 00:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Spalletti'den Kenan Yıldız ve En-Nesyri açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Napoli'yi 3-0 yendikleri maçın ardından Kenan Yıldız ve Fenerbahçe'den transferi gerçekleşmeyen Youssef En-Nesyri için açıklamalarda bulundu.

"KENAN YILDIZ UZAYLI!"

Maçta performansı ve attığı golle öne çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden İtalyan teknik adam "Kenan Yıldız bir uzaylı. İnan bana dostum. Arada bir hata yapıyor ki normal olduğunu göstersin; ama değil. Bana güvenin, o gerçekten bir uzaylı." ifadelerini kullandı.


EN-NESYRI İÇİN AÇIKLAMA

Youssef En-Nesyri için açıklama yapan Spalletti "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun yok, Weston McKennie mükemmel bir santrfor! Çok az futbolcunun yaptığı işi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, önemli kararlar veriyor." açıklamasını yaptı.

"HOJLUND GİBİ BİRİ LAZIM!"

Forvet transferi için Napoli'den Rasmus Hojlund'ı örnek gösteren Spalletti, "Jonathan David birinci sınıf bir forvet ama Rasmus Hojlund gibi birine ihtiyacımız var!" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.