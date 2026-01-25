25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
1-03'
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
0-020'
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
0-018'
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Juventus'ta Kenan Yıldız ve Kostic attı, Napoli dağıldı!

İtalya Ligi'nde Juventus, Napoli'yi ağırladığı maçı 3-0 kazandı. Kenan Yıldız da maçta golünü attı.

25 Ocak 2026
Haber: Sporx.com
Juventus'ta Kenan Yıldız ve Kostic attı, Napoli dağıldı!
İtalya Ligi'nde 22. haftanın en önemli maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada Kenan Yıldız ve 86. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Filip Kostic kaydetti.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı golün yanı sıra karşılaşmadaki futboluyla yine alkış aldı.


Serie A'da bu sezon 22 maça çıkan Kenan Yıldız 8. golüne ulaştı.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 42'ye yükseltti. Napoli 43 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Parma'ya konuk olacak. Napoli, Fiorentia'yı ağırlayacak.

  
