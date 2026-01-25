25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-081'
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Felix Uduokhai'ye sürpriz teklif; fark 1 milyon Euro!

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Beşiktaş ile Felix Uduokhai için pazarlıklarını sürdürüyor.

calendar 25 Ocak 2026 23:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Felix Uduokhai'ye sürpriz teklif; fark 1 milyon Euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'nın, Beşiktaş'ta forma giyen Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi transfer gündemine aldığı öğrenildi.

Sky İtalya'da yer alan habere göre; Napoli'ye Giovane'yi gönderen Verona, transfer döneminin son günlerine girilirken savunma hattına takviye yapmayı öncelikli hedefi haline getirdi. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai için temaslara başladı.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO


Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeli ile Verona'nın sunduğu teklif arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark olduğu vurgulandı.

ASIL PÜRÜZ OPSİYON

Ancak transferdeki asıl pürüzün, anlaşmaya satın alma opsiyonu ya da satın alma zorunluluğunun eklenip eklenmeyeceği olduğu ifade edildi.

VERONA BİTİRMEK İÇİN ISRARCI

Verona'nın transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği, görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği kaydediliyor.

BU SEZON 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alman savunmacı, Sergen Yalçın'ın planlarında ilk 11'de yer alamadı.

Uduokhai, bu sezon ligde 7 maçta forma giydi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.